Yozgat'ta 105 Kişilik Köyde Tarihi Oylama! Mahalle Olmak İçin Sandık Başına Gittiler

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Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü, mahalle statüsü kazanmak için sandığa gitti. İlçeye sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, vatandaşlar belediye hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmek amacıyla referanduma "evet" demeye hazırlandı.

TEK BİR SANDIK KURULDU

Toplam 105 seçmenin bulunduğu köyde, İlçe Seçim Kurulu’nca Yaşa-Nazende Metin Taziye Evi’ne tek bir sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, akşam saat 17.00’de sona erdi. Sandık başına giden 69 seçmenden 56’sı “evet”, 13’ü ise “hayır” oyu kullandı.

TALEP KÖYLÜDEN GELDİ

Eskiören Köyü Muhtarı Nazım Cesur, sürecin köy halkının talebiyle başladığını söyledi. Köyün Yenifakılı’ya olan fiziki ve sosyal yakınlığını vurgulayan Cesur, amaçlarının belediyecilik hizmetlerine daha kolay ulaşmak olduğunu belirtti.

Cesur “İlçeye çok yakınız. Köy halkımız bu yakınlığı avantaja çevirmek istiyor. Talebimizi Kaymakamlığa ilettik, gerekli onayları aldıktan sonra halkla toplantı düzenledik. Çoğunluk mahalle olmak yönünde görüş bildirdi. Bu doğrultuda referandum süreci başlatıldı” dedi.

Referandumun ardından sonuçlar İlçe Seçim Kurulu tarafından değerlendirilerek resmiyet kazanacak.

Kaynak: AA