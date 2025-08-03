Antalya’da Göz Göre Göre Gelen Ölüm! Eşinin Feryadı Yürekleri Dağladı: ‘Oğlumuz Olacak’

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Antalya'nın Kepez ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken ön tekerini kaldırarak ilerleyen 30 yaşındaki Sergen Gülpınar, önünde ilerleyen bir başka motosiklete çarparak yola savruldu. Bariyerlere çarpan Gülpınar olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLA SAVRULDU

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Saç tasarımcısı Sergen Gülpınar, motorcu arkadaşlarıyla birlikte seyir halindeyken, ön tekerini kaldırdı. Dengesini kaybeden Gülpınar, önünde ilerleyen bir başka motosiklete çarpması sonucu yola savruldu, bariyerlere çarparak ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Gülpınar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MOTOSİKLET KONVOYU SON YOLCULUĞUNA EŞLİK ETTİ

Sergen Gülpınar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Gülpınar’ın, daha önce yakın çevresine “Eğer motor üzerinde ölürsem, büyük küçük fark etmeksizin tüm motorlar cenazeme eşlik etsin” şeklindeki vasiyeti, arkadaşları tarafından yerine getirildi.

Kurşunlu Mezarlığı’na götürülen cenaze aracının arkasında onlarca motosikletli, siren çalarak Gülpınar’ı uğurladı.

HAMİLE EŞİNDEN DUYGULANDIRAN VEDA

Sergen Gülpınar’ın eşi Dilara Gülpınar, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılan genç kadın “Bak bir tane de oğlumuz olacak. Nur içinde yat kurban olduğum. Nasıl sığdın bunun içine" diye feryat etti.

Kaynak: DHA-İHA