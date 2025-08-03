Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballı köyünde, 4 Temmuz’da yağan kar sonrasında bal üretiminde son yılların en yüksek rekoltesine ulaşıldı. Bu yıl yerleştirilen 12 petekten alınan numune ballardan elde edilen veriye göre, kovan başına ortalama 6,5 kilogramlık üretim gerçekleşti.

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Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti
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Türkiye’nin en değerli balları arasında yer alan coğrafi işaretli Anzer balı, bu yıl son yılların en yüksek üretim oranına ulaştı. Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy’de yürütülen bilimsel çalışma kapsamında elde edilen ilk sonuçlara göre, kovan başına ortalama 6,5 kilogram bal üretildi.

Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti - Resim : 1

12 KOVAN MÜHÜRLENDİ

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, köyde belirlenen 12 referans kovana mühürlü petekler yerleştirildi. Bir ay sonra bölgeye yeniden gelen ekipler, bu peteklerden alınan numune balları küçük kavanozlara doldurarak analiz için Ankara’ya götürdü.

Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti - Resim : 2

REKOLTE BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Projeyi yürüten Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, numune alma sürecinin tamamlandığını ve analizlerin ardından dolum izninin verileceğini belirtti.

Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti - Resim : 3

ORJİNALLİĞİ KANITLANACAK

Üreticilere ait balların, bu referans ballarla karşılaştırılarak uyumluluk raporu hazırlanacağını söyleyen Özkırım, “Bu analizler sayesinde hangi üreticilerin orijinal Anzer balı ürettiği bilimsel olarak belirlenecek” dedi.

Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti - Resim : 4

'DOĞA İKİNCİ BİR BAHAR SUNDU'

Özkırım, bu yıl iklim koşullarının ilginç bir şekilde üretimi olumlu etkilediğini vurgulayarak şöyle konuştu: 4 Temmuz’da yağan kar sebebiyle çiçeklerin donmasından endişelenmiştik. Ancak doğa adeta ikinci bir bahar sundu. Çiçekler yeniden açtı. Yaylada hâlâ taze nektar kaynağı mevcut. Bu da bal kalitesi ve miktarını olumlu etkiledi.

Türkiye’nin Zirvesinde Şaşırtan Olay! 12 Mühür Açıldı Her Şey Değişti - Resim : 5

TARİHİNİN EN YÜKSEK REKOLTESİNE ULAŞTI

Referans kovandaki ölçümlere göre Anzer Yaylası’nda kovan başına ortalama 6,5 kilogramlık üretim gerçekleştiğini açıklayan Özkırım, bazı üreticilerin bu ortalamanın çok üzerine çıktığını da söyledi.

'KUŞ SÜTÜ BİLE EKSİK DEĞİL'

Özkırım “Geçtiğimiz yıl ortalama 2,5 kilogramdı. Bu yıl ise üç katına çıkmış durumdayız. Anzer belki de hiç ulaşmadığı bir üretim seviyesini yakaladı. Çiçek sayısı olarak zengin yaylalarımız var ancak Anzer’in çiçek çeşitliliği eşsiz. Her şeyin bulunduğu bir sofra düşünün, kuş sütü bile eksik değil. İşte Anzer Yaylası tam da böyle bir doğaya sahip” dedi.

Kaynak: AA

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