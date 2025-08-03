Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Silivri D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Silivri
Son Güncelleme:
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı
Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi
50 Yıllık Hasret Sona Erdi, Yezidiler Köylerine Döndü: Halaylarla Kutladılar 50 Yıllık Hasret Sona Erdi, Yezidiler Köylerine Döndü: Halaylarla Kutladılar
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem