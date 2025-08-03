Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı
İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Silivri D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA
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