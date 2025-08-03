50 Yıllık Hasret Sona Erdi, Yezidiler Köylerine Döndü: Halaylarla Kutladılar

Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Güven Mahallesi, yaklaşık yarım asır önce güvenlik endişeleri ve terör olayları nedeniyle boşaltılmıştı. Bölgede yeniden sağlanan huzur ortamı sayesinde, Avrupa’da yaşayan Yezidiler memleketlerine dönmeye başladı. Midyat Belediyesi’nin başlattığı asfaltlama çalışmaları ise mahalle sakinleri tarafından halaylarla kutlandı.

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Terör tehdidi nedeniyle sessizliğe gömülen Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Güven Mahallesi, uzun yıllar ıssız kaldı. Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde yaşamlarını sürdüren Yezidi toplumu, bölgedeki olumlu gelişmelerle birlikte eski köylerine dönme kararı aldı.

50 Yıllık Hasret Sona Erdi, Yezidiler Köylerine Döndü: Halaylarla Kutladılar - Resim : 1

Yılların hasretiyle yola çıkan aileler, birikimlerini değerlendirerek modern konutlar inşa etti. Geleneksel taş evlerin yerini alan villalar, mahallenin görüntüsünü tamamen değiştirdi. Midyat Belediyesi’nin başlattığı sıcak asfalt serim çalışmaları da mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Veysi Şahin’in yönlendirmesiyle Kurpo Caddesi’nde asfalt dökümüne başlandı. Çalışmalar sırasında müzik eşliğinde halaylar çekildi, belediye ekipleri de bu coşkuya ortak oldu.

50 Yıllık Hasret Sona Erdi, Yezidiler Köylerine Döndü: Halaylarla Kutladılar - Resim : 2

‘BUGÜN TARİHİ BİR GÜN’

Mahalle sakinlerinden Şevki Atalan, duygularını şu sözlerle paylaştı: “50 sene sonra memleketimize geri dönmek çok büyük mutluluk. Ev yapınca yol, su, elektrik de gerekiyor. Belediye Başkanımız Veysi Şahin bize bu şerefi verdi. Bugün yol çalışmaları başladı, teşekkür ediyoruz. Bugün tarihi bir gün, kemençe getirdik, halay çektik. Her gün böyle bir gün olmaz. Belediye Başkanımıza ve tüm Midyat Belediyesi’ne saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Midyat Belediyesi Fen İşleri ekibinden Sadık Özel ise devam eden projelere ilişkin, “Başkanımız Veysi Şahin’in talimatları doğrultusunda yol çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: DHA

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