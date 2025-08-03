Hakan Fidan Mısırlı Mevkidaşı Abdulati ile Görüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüştü. Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabaları ve ateşkes müzakerelerine ilişkin telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

Kaynak: Haber Merkezi