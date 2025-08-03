Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi

Bursa'da, alkollü bir sürücü iki kardeş Tuğba ve Seda'yı hayattan kopardı. Kardeşler toprağa verildi, kamyonet sürücüsü tutuklandı. Feci kazanın ise görüntüleri ortaya çıktı.

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Kahreden kaza dün gece Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Tuğba Akpınar'ın (35) kullandığı otomobil ile İsmail Sevinç yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı.

Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi - Resim : 1

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi - Resim : 2

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada yapılan alkol testinde Sevinç7in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi - Resim : 3

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan Tuğba ve Seda Akpınar, dün Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi - Resim : 4

İsmail Sevinç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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Bursa Trafik kazası
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