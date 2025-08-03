Caddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil Ezdi

Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Ardından ise bir otomobil ezdi. Kadın hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Caddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil Ezdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Gaffar Okkan Bulvarı'nda gece saatlerinde bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya, A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadını, M.Y.'nin kullandığı 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi.

Caddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil Ezdi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya karışan iki aracın sürücüsünü gözaltına alındı.

Caddede Korkunç Ölüm! Önce Ticari Araç Çarptı, Sonra Otomobil Ezdi - Resim : 2

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çarparak yere savurduğu talihsiz kadını, arkadan gelen otomobilin ezdiği görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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