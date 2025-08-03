Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'Ceset' Alarmı!
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bulunan ölü tavşan uçuşları aksattı. Pistteki ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek durumunda kaldı.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda gece saatlerinde yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Havalimanına iniş yapan bir uçağın pilotu pistte cansız halde yatan tavşanı fark etti.
Pilot durumu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, ölü tavşanın pisten kaldırılması için uçuş trafiğini tek piste düşürdü.
Pistteki ölü tavşan nedeniyle 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Ekiplerin pisti temizlemesinin ardından uçuşlar normale döndü.
Kaynak: DHA
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