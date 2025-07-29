THY Uçağında Sır Ölüm! Sapasağlam Girdi, Cansız Bedeni Çıktı

İstanbul'dan San Francisco'ya giden THY uçağında bir yolcu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yolcunun bilinmeyen bir sebeple aniden kalbinin durduğu öğrenilirken, uçak başka bir kente iniş yaptı.

THY Uçağında Sır Ölüm! Sapasağlam Girdi, Cansız Bedeni Çıktı
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Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-San Francisco uçağında üzücü bir olay meydana geldi. Uçak seyir halindeyken bir yolcu, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada THY yetkilisi, yolcunun uçak havadayken tıbbi bir acil durum yaşadığını bildirdi.

The Independent'ın aktardığına göre; San Francisco'ya giden uçakta havadayken hayatını kaybeden yolcunun 83 yaşında Satyanarayana Pasupuleti isimli bir Hint vatandaşı olduğu öğrenildi. 13 Temmuz'da yaşandığı öğrenilen olaya dair ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama ise gelmedi.

THY yaptığı açıklamada, "Uçaktaki iki doktor ve mürettebatımız tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere, kalp masajı ve defibrilasyona rağmen, yolcunun kalbi durdu ve hayatını kaybetti" ifadelerine yer verdi.

UÇAK CHICAGO'YA İNDİ

Mürettebat ilk olarak İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na yönelmeyi düşündü ama bunun yerine Kuzey Amerika'ya doğru devam ederek Chicago O'Hare Havalimanı'na indi. Chicago'ya yönlendirilmenin yakıt ikmali nedeniyle olduğu belirtildi.

Uçak, San Francisco'ya planlanandan yaklaşık beş buçuk saat geç indi. Tüm yolcular, mürettebat ve ölen yolcunun yakınları, kolluk kuvvetleri yetkilileri tarafından karşılandı.

Türk Hava Yolları sözcüsü, mürettebat ve yakınlarının ifadelerinin alındığını ve resmi raporlar düzenlendiğini bildirdi. Tüm yolcular uçaktan indikten sonra, olayla ilgili gerekli raporlama ve otopsi sürecine başlandığı belirtildi.

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Kaynak: Independent

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