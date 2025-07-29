Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Mersin'in Anamur ilçesinde silahlı saldırı meydana geldi. 20 yaşındaki bir genç, restoran önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Restoran Önünde Cinayet: 20 Yaşındaki Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu
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Olay, Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı.

Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan A.C. isimli şüpheli otogar civarında aracıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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