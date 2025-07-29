Bursa’nın Nefesini Kesen Görüntü! Yeşiller Kömür Karasına Büründü

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken, yanan alanlar drone ile görüntülendi. Yeşil ormanların siyaha büründüğü tablo yürekleri kahretti.

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde başlayan yangın ile mücadelede ekipler 4'üncü günü geride bıraktı. Havadan ve karadan çevre illerden gelen çok sayıda ekip gece gündüz durmaksızın alevlere müdahalede bulundu.

Bursa’nın Nefesini Kesen Görüntü! Yeşiller Kömür Karasına Büründü - Resim : 1

ACI TABLO

Yangın zaman zaman durdurulsa da öğleden sonra çıkan şiddetli lodosla birlikte etkisini arttırdı. Yangınla birlikte ormanlık alanlar önemli ölçüde zarar gördü. Yangın bölgeleri dron ile havadan görüntülenerek acı tabloyu gözler önüne serdi.

Bursa’nın Nefesini Kesen Görüntü! Yeşiller Kömür Karasına Büründü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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