Hava Sıcaklığı 47 Dereceye Ulaştı! Tokat'ı Güneş Vurdu

Meteoroloji sıcak hava dalgası için peş peşe uyarılar yaparken, hava sıcaklığı Tokat'ta 47, Amasya'da 45 dereceye ulaştı

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Hava Sıcaklığı 47 Dereceye Ulaştı! Tokat'ı Güneş Vurdu
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tokat'ta hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Kentte etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Tokatlılar, ağaç gölgeleri ile park ve bahçelerde vakit geçirerek serinlemeye çalıştı.

45 DERECEYİ GÖRDÜ

Tokat Valiliği ve Belediye de vatandaşlara güneşte uzun süre kalmamaları konusunda uyarıda bulundu. Amasya'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. ​​​​​​​Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyenler Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'ndaki yeşil alanlarda, parklarda, bazıları da ise gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Bazı vatandaşlar ise Taşova ilçesinde bulunan Borabay Gölü Tabiat Parkı'na gidiyor. Şehrin ana cadde ve sokaklarında insan ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

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Kaynak: AA

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