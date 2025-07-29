Türkiye Bu Uçakları Konuşuyor! Yangınla Mücadelede En Etkili Uçak Hangisi? İşte Fiyatları ve Kapasiteleri

Son günlerde art arda çıkan yangınlarla birlikte, müdahalede kullanılan söndürme uçaklarının hem fiyatı hem de taşıma kapasitesi en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu yangın söndürme uçaklarıyla ilgili tüm detaylar...

Türkiye Bu Uçakları Konuşuyor! Yangınla Mücadelede En Etkili Uçak Hangisi? İşte Fiyatları ve Kapasiteleri
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Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, gözleri yangın söndürme uçaklarına çevirdi. Haziran ve Temmuz aylarında ülke genelinde binlerce yangın meydana gelirken, en yoğun zarar gören alanlar yine ormanlar oldu.

Yangınlara müdahalede kullanılan hava araçlarının sayısı, etkinliği ve maliyeti kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı bölgelerde olası tehlikelere karşı nöbet tutulmaya başlandı. Bursa, Afyonkarahisar, Karabük ve Kahramanmaraş gibi birçok ilde uzun süren yangınlar sonrası en çok konuşulan konu ise yangın söndürme uçaklarının teknik özellikleri ve maliyetleri oldu.

Türkiye Bu Uçakları Konuşuyor! Yangınla Mücadelede En Etkili Uçak Hangisi? İşte Fiyatları ve Kapasiteleri - Resim : 1

FİYATLAR UÇUŞTA, KAPASİTELER FARKLI

Nextsteponemilliondollar tarafından hazırlanan verilere göre, dünya genelinde kullanılan bazı yangın söndürme uçaklarının hem fiyatları hem de taşıma kapasiteleri şöyle:

Canadair CL-215: 4-6 milyon dolar- 5.450 litre

Antonov AN-32: 10 milyon dolar-7.500 litre

BAe 146: 15 milyon dolar-11.300 litre

McDonnell Douglas DC-10: 20-30 milyon dolar-15.000 litre

Bombardier Dash-8 Q400: 27 milyon dolar-9.274 litre

Ilyushin II-76: 35-40 milyon dolar-43.230 litre

Lockheed P-3 Orion: 36 milyon dolar-11.000 litre

Canadair CL-415: 37 milyon dolar- 6.137 litre

Beriev Be-200: 70 milyon dolar-12.000 litre

Boeing 747: 79 milyon dolar-74.000 litre

Türkiye Bu Uçakları Konuşuyor! Yangınla Mücadelede En Etkili Uçak Hangisi? İşte Fiyatları ve Kapasiteleri - Resim : 2

KAMUOYU UÇAKLARI SORGULUYOR

Fiyat-performans dengesine göre tartışılan bu uçaklar, yangınlarla mücadelede hangi modelin daha etkili olacağı konusunda çeşitli görüşleri beraberinde getiriyor. Özellikle yangınlara zamanında ve etkili müdahale için filoların güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler, yüksek kapasiteli ve hızlı müdahale edebilen uçaklara yönelinmesi gerektiğini savunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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