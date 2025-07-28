Fas'ta Askeri Uçak Düştü, 2 Subay Hayatını Kaybetti

Fas'ta askeri uçağın düşmesi sonucunda 2 subay hayatını kaybetti. Uçağı neden düştüğü ise henüz belirlenemedi.

Fas'ta Askeri Uçak Düştü, 2 Subay Hayatını Kaybetti
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Fas’ta askeri eğitim uçağının düşmesi sonucunda 2 subay yaşamını yitirdi.

Fas ordusundan yapılan yazılı açıklamada, eğitim amaçlı kullanılan Alfa Jet model uçağın başkent Rabat'ın doğusundaki Fez şehrinde düştüğü belirtildi.

Fez Sais Havalimanı'na düşen askeri uçaktaki biri binbaşı diğeri yüzbaşı rütbesinde 2 subayın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Uçağın düşüş nedeninin henüz tespit edilemediği, olayın çeşitli boyutlarıyla araştırılması için heyet oluşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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