Suriye'de Seçimlerin Yapılacağı Tarih Belli Oldu

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Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha El Ahmed, 14 ilden temsilcilerin yer alacağı Halk Meclisi’ndeki sandalye sayısının 150’den 210’a çıkarılacağını, yeni düzenlemeyle vilayetlerin meclisteki temsil oranının 2011 nüfus sayımına göre yeniden belirleneceğini ve bu üyelerin 70’inin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanacağını açıkladı.

Seçim takvimine ilişkin bilgi paylaşan El Ahmed, geçici seçim sistemi kararnamesinin onaylanmasının ardından alt komitelerin bir hafta içinde oluşturulacağını ve bu komitelerin 15 gün içerisinde seçim kurulunu belirleyeceğini bildirdi.

Adaylık sürecinin komitelerin oluşturulmasından sonra başlayacağının altını çizen El Ahmed, seçimlerin 15-20 Eylül tarihleri arasında yapılmasının planlandığını ve kadınların seçim organlarındaki temsil oranının en az yüzde 20 olması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

El Ahmed, seçim sürecinin Yüksek Seçim Komisyonu’nun denetimi ve koordinasyonuyla yürütüleceğini belirterek, seçimlerin uluslararası gözlemciler tarafından takip edileceğini, aday listelerinin ve sonuçlara itiraz hakkının da güvence altına alınacağını ifade etti.

Kaynak: DHA