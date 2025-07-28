Tayland'da Dehşet! 5 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişiyi öldüren saldırgan, ardından intihar etti.

Tayland'da Dehşet! 5 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
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Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazarında ateş açtı.

Tayland'da Dehşet! 5 Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti - Resim : 1

Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile 1 esnaf hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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