Gazze'de Can Kaybı 60 Bine Dayandı

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 59 bin 921’e ulaşırken, 145 bin 233 kişi yaralandı. Son 24 saatte 100 sivil hayatını kaybetti, yardım dağıtımı sırasında ölenlerin sayısı ise bin 157’ye yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 60 Bine Dayandı
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İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü yoğun bombardıman ve saldırılar, sivil halk üzerinde yıkıcı bir etki yaratmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın 28 Temmuz 2025 tarihli açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 100 sivilin cansız bedeni ve 382 yaralı ulaştırıldı. Bakanlık, bu cenazelerden ikisinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Filistinli sivillere ait olduğunu belirtti.

Açıklamada, İsrail’in 18 Mart 2025’te ateşkesi tek taraflı bozmasından bu yana 8 bin 755 Filistinlinin öldürüldüğü, 33 bin 192 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 59 bin 921’e, yaralı sayısı ise 145 bin 233’e yükseldi. Bakanlık, bu rakamların yalnızca hastanelere ulaşabilen vakaları kapsadığını, enkaz altında kalan veya kayıp olan çok sayıda kişinin bilançoya dahil edilemediğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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