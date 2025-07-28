İsrail’in Ablukası Ölüme Sürüklüyor: Gazze’de Sadece Kırıntılar Kaldı! 40 Binden Fazla Bebek Risk Altında

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Gazze'de uygulanan sistematik ablukanın yol açtığı insani kriz derinleşirken, bu duruma karşı başlatılan tepkiler de büyüyor. Karadan ve denizden ablukayı kırmaya çalışanların yanı sıra, açlıkla mücadele eden Gazze halkıyla dayanışma amacıyla açlık grevi başlatan kişilerin sayısı da her geçen gün artıyor.

AÇLIK GREVİNE BAŞLADI

Şimdiye dek Gazzeli gazeteciler, işgal altındaki Batı Şeria’dan Filistinli aktivistler ve İsrail içindeki Arap toplum liderleri kısa ya da süresiz açlık grevine katıldı. Bu isimlerden biri de Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal oldu.

Gazze’de yaşanan insani felaketi tüm dünyaya duyurmak amacıyla harekete geçen Basal, 9 gündür açlık grevini sürdürüyor. Yorgunluk ve açlığa rağmen görevini bırakmayan Basal, Gazze kentindeki operasyon merkezinde uluslararası kurumlarla koordinasyonu yürütmeye devam ediyor. Aynı zamanda El-Ehli Baptist Hastanesi’nde hayatını kaybedenlerin sayısını kayıt altına almak için gazetecilerle birlikte çalışıyor.

'GAZZE'DE YİYECEK YOK, SADECE KIRINTILARI VAR'

Soruları yanıtlayan Basal, "Gazzeli çocuklar aç olduğu ve bir kaç parça yardım 'insani olmayan' şekilde Gazze'ye sokulduğu müddetçe yemek yemeyeceğim. Onlarla dayanışma içinde olduğumu göstermek için 8 gündür tuzlu suyla besleniyorum. Çünkü Gazze'de yiyecek yok sadece kırıntıları var." sözleriyle durumun vahametini aktardı.

Açlık nedeniyle ayakta durmakta zorlandığını dile getiren Basal, "Bu can bu bedende olduğu sürece susmayacağım. Bu nedenle sabahtan bu yana yaşananları, ölü sayılarını, bilançoları basın mensuplarına aktarmakla meşgulüm." diyerek direnişini sürdüreceğini belirtti.

ANNELER ÇOCUKLARINA MAMA DEĞİL SU VERİYOR

Basal, bölgede açlığın tüm kesimleri etkilediğini ve artık kadın, çocuk, yaşlı, hasta demeden herkesin yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. “Açlığı aktaran gazeteciler de aç, yaralıları tedavi eden doktorlar da... Enkaz altındaki insanları kurtaran sivil savunma ekipleri de aynı şekilde.” diyen Basal, İsrail’in politikalarının tüm Gazzelileri doğrudan etkilediğini ifade etti.

Dünya kamuoyuna seslenen Basal, "Gazze'yi yalnız bırakmayın, harekete geçin, sakın susmayın, yazın çizin, elinizden ne geliyorsa yapın. Gazze'deki çocukları yüz üstü bırakmayın. Gazze'de anneler çocuklarına süt ve mama yerine sadece su verebiliyor." diyerek uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

AÇLIĞINA RAĞMEN SAHADA

Basal, gazetecilerin çekim yaptığı sırada da çalışmalarına devam etti. İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesi’ne düzenlediği saldırı sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Uluslararası Kızılhaç’la temasa geçerek ekip gönderilmesi talimatını verdi.

Zeytun’dan El-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirilen yaralıların taşınmasına da yardım eden Basal, yüzü kan içinde kalan küçük bir kızı temizlerken, “İsrail'in saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü, hastaneye 10 yaralı çocuğun getirildiğini ve durumun felaket olduğunu” aktardı.

40 BİNDEN FAZLA BEBEK ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 150 gündür bebek maması girişini engellediği Gazze'de on binlerce bebeğin hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Boğucu ve suç teşkil eden abluka sebebiyle Gazze Şeridi'nde 40 binden fazla bir yaş altı bebek yavaş ölüm riski altında." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA