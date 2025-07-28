Uluslararası Af Örgütü'nden Suriye'ye Çağrı! 'Alevi Kadın ve Kız Çocukları Birer Birer Kaçırılıyor'

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Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Alevi kadınların ve kız çocukların kaçırıldığı ve alıkonulduğu vakaları vurgulayarak yetkililere çağrı yaptı. Şubat 2025’ten beri Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama vilayetleri genelinde kimliği belirsiz kişiler tarafından yaşları 3 ile 40 arasında değişen en az 36 Alevi kadının ve kız çocuğun kaçırıldığına ve alıkonulduğuna ilişkin bildirimler aldığını açıklayan örgüt, durumun vahametini işaret etti.

Beş Alevi kadın ve 18 yaş altı üç Alevi kız çocuğunun Şubat ile Haziran 2025 arasında gündüz vakti kaçırıldığını ve alıkonulduğunu belgelediğini bildiren Uluslararası Af Örgütü, bu altı vakada ailelerin, tamamı erkek olan faillerden veya kaçırılanlardan telefon veya sesli mesajlar aldığını duyurdu. Dört vakada, faillerin, Suriyeli veya Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Türkiye gibi yurtdışı numaralardan aileleri arayarak fidye talep etti veya aileleri yakınlarını aramamaları için tehdit ettiği belirtildi.

KAÇIRIP ZORLA EVLENDİRİYORLAR

Reşit olmayan birinin de dahil olduğu en az üç vakada, kaçırılanların onları alıkoyan kişilerce zorla evlendirmeye maruz bırakıldığını açıklayan Uluslararası Af Örgütü, kaçırıldıklarında evli olan iki kadının da ailelerini arayıp kendilerini kaçıran kişiyle evleneceklerini veya evlendiklerini ve eşlerinden boşanmak istediklerini söylediğini aktardı. Bu kadınların zorla evlendirildiği vurgulandı. Fidye için kaçırılan 18 yaşından küçük bir kız çocuğun da iddiaya göre onu kaçıran kişi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını gösteren bir fotoğraf ulaştırdığı aktarıldı.

MAĞDURLARI GÖZARDI ETTİLER

Kaçırılan sekiz kişiden sadece ikisinin ailelerine dönebildiğini açıklayan örgüt, sekiz vakanın tamamında, ailelerin polise veya güvenlik servislerine kadın akrabalarının kaçırıldığını ve alıkonulduğunu bildirdiğini iletti. Dört vakada, ailelerin sunduğu yeni kanıtların göz ardı edildiği veya hiç dikkate alınmadığı ifade edildi. İki vakada ise polis aileyi suçladı. Akrabalar, Uluslararası Af Örgütü’ne, polisin, “bir kadını veya kız çocuğunu koruyamadıkları için” kendileriyle alay ettiğini söyledi.

Vakalarda polis ve diğer güvenlik güçlerinin mağdurlara destek olmadığını belirten Uluslararası Af Örgütü, özellikle Alevi toplumundan kadınların ve kız çocukların, aynı zamanda etkilenen vilayetlerde yaşayan diğerlerinin de artık okula, üniversiteye veya işe gitmek üzere evden çıkarken korktuğunu veya aşırı dikkatli davrandığını duyurdu.

'SORUŞTURMA YAPILMALI'

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, yaşananlarla ilgili Suriyeli yetkililere harekete geçme çağrısı yaparak “Suriye’de yetkililer defalarca tüm Suriyeliler için bir Suriye inşa etme sözü verdi ama kadınların ve kız çocukların kaçırılmasını ve alıkonulmasını durdurmakta, fiziksel şiddeti, zorla evlendirmeleri ve olası insan ticaretini önlemekte ve sorumluları yargılamakta yetersizler. Geçmişteki katliamlar nedeniyle zaten ızdırap çeken Alevi toplumu, bu kaçırma dalgası nedeniyle daha da sarsıldı. Kadınlar ve kız çocuklar evlerinden çıkmaya veya yalnız başlarına yürümeye korkuyor. Artık politik düzeyde harekete geçin ve derhal soruşturma başlatın" dedi.