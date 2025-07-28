Tayland-Kamboçya Çatışmalarında Kritik Gelişme: Ateşkes Sağlandı

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarında ateşkes sağlandı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıkladı.

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Tayland-Kamboçya Çatışmalarında Kritik Gelişme: Ateşkes Sağlandı
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Tayland ve Kamboçya arasında 24 Temmuz’da başlayan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sınır çatışmalarında kritik bir gelişme yaşandı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya arasında yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü ifade etmişti. Trump, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

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Kaynak: AA

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