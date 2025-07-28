Filmlere Konu Olmuştu, Her Şeyini Kaybetti... Ünlü Tapınakta Seks ve Yolsuzluk Skandalı

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Jet Li'nin filmine de konu olarak dünyaca ünlü hale gelen 1500 yıllık Shaolin Tapınağı, bir ahlak soruşturmasıyla gündeme geldi. Ünlü tapınağın 1999 yılından beri başrahibi olan Shi Yongxin hakkında "zimmete para geçirme" "birden fazla kadınla uygunsuz ilişki" ve "gayri meşru çocuk sahibi olma" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Shi, enstitüyü küresel bir markaya dönüştürdüğü için "CEO keşiş" lakabını kazanırken, Çin Budist Derneği, soruşturma kapsamında Shi'nin rahiplik sertifikasının iptal edildiğini açıkladı. Çin Budist Derneği, Shi hakkındaki suçlamaların kabul edilemeyeceğini belirterek "Shi Yongxin'in eylemleri son derece kötüdür ve Budist topluluğunun itibarını ve rahiplerin imajını ciddi şekilde zedelemektedir" açıklamasında bulundu.

10 YIL ÖNCE DE SUÇLANMIŞTI

Başrahip Shi, 2015 yılında kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği ve tapınak fonlarını zimmetine geçirdiği iddiasıyla da soruşturma altına alınmış, şirketlerden ve yerel yönetimlerden lüks arabalar ve altın iplikli cüppe gibi pahalı hediyeler aldığı iddia edilmişti. Shi, bu suçlamaları reddetmiş ve soruşturmadan aklanmıştı.

SHAOLİN NEDİR?

Çin kökenli Kung Fu'nun ana dallarından biri olan Shaolin, vücut geliştirme ve kişinin kendisini savunması açısından son derece etkilidir. Bu sanatla uğraşanlar, 6 yaşından itibaren gönüllü olarak ShaoShi adlı dağa çıkarak yaşamlarını orada sürdürür. Günde 5-6 saat çalışıp günün diğer zamanlarını ibadet ederek geçirirler. Sabahları 05.00'de güne başlayıp öğlenleri 2 saat uyurlar. Günleri akşam 19.00'da sona erer.

Kaynak: Haber Merkezi