Bakan Fidan'dan Flaş 'Suriye' Çıkışı! 'Müdahale Ederiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçen hafta Suriye'yi vuran İsrail'e ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fidan, "Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz." dedi.

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Bakan Fidan'dan Flaş 'Suriye' Çıkışı! 'Müdahale Ederiz'
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan, İsrail’e yönelik de sert açıklamalarda bulunurken, "Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulabilir. Ama bunun ötesine geçerek şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun" ifadelerini kullandı.

Suriye’de yaşanan çatışmalara ilişkin net açıklamalarda bulunan Fidan, “Bunun gideceği hiçbir yer yok. Zaman entegre olma zamanıdır. Zaman herkesin kendi kimliğini inancını muhafaza ederek daha fazla integrasyonla hayata tutunma zamanı. 18’inci 19’uncu oluşmaya başlamış, çok kan dökülmüş artık modası geçmiş fikirlerin bu topraklarda hala egemen güçlerin kullandığı bir ideoloji, bir kimliğin harekete geçirdiği bir sinyal aldığımızda artık çıkılması lazım” dedi.

Fidan, Suriye’deki grupları ülkeyi parçalamaya yönelik harekete geçmemeleri yönünde uyaran Fidan, “Talepleriniz varsa yapın, biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım” dedi.

Bakan Fidan'dan Flaş 'Suriye' Çıkışı! 'Müdahale Ederiz' - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin Süveyda vilayetinde Dürzi gruplar ve Bedevi aşiretler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Şam yönetimi bölgede istikrarın sağlanması için çok sayıda güvenlik gücü sevk etmişti.

İsrail, Dürzi azınlığı korumak ve bu bölgenin silahlı güçlerin kontrolüne geçmesine izin vermemek iddiasıyla Şam’ı vurmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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