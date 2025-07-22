Türk Malı Dubai Çikolatasında Ölümcül Tehlike, Çok Sayıda Kişi Hastanelik Oldu

Bir dönem ortalığı kasıp kavuran Dubai çikolatası, ABD'de raflardan toplatıldı. Türkiye'de üretilen Dubai çikolatası ezmesinde salmonella tespit edildi.

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Türk Malı Dubai Çikolatasında Ölümcül Tehlike, Çok Sayıda Kişi Hastanelik Oldu
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Ortaya çıkışıyla bir dönem ortalığı kasıp kavuran Dubai çikolatasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye’de üretilen ve ABD’de satışa sunulan Dubai çikolatası ezmesinde Salmonella tespit edildiği bildirildi.

Ürünü satın alan bazı kişilerde hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasının ve bir kişinin hastanelik olmasının ardından, söz konusu Dubai çikolatası ürünü geri çağırıldı.

Çocuklarda ve yaşlılarda çok ciddi sağlık sonuçları doğurabilen salmonellanın ABD medyasında 14 Temmuz'da yayınlanan haberlerde Minnesota Tarım Dairesi tarafından rutin kontroller sırasında tespit edildiği duyuruldu.

Türk Malı Dubai Çikolatasında Ölümcül Tehlike, Çok Sayıda Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

Emek Gıda isimli şirketin ürettiği kadayıflı fıstıklı çikolatalı ezmenin Alabama, California, Florida, Illinois, Minnesota, New York, Teksas, Virginia ve Washington da dahil olmak üzere 30 ülkede satıldığı bildirildi.

Mide ağrısı, ishal, yüksek ateş ve kusmaya sebep olabilen bu hastalığın bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği açıklandı.

Yetkililer, "275 gramlık ürünü kullanmamanızı şiddetle öneriyoruz" diyerek tüketicileri uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Dubai Çikolatası ABD
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