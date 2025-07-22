Zeytinburnu’nda Şiddet Zinciri! Genç Kadın Darp Edildi, Yardım Eden Vuruldu

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Zeytinburnu'nda Demirciler Sitesi'nde Şilan S. ile ağabeyi Muhammed S. ve kardeşi Yusuf S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 23 yaşındaki Şilan S. ağabeyi ve kardeşi tarafından darp edildi.

ŞİDDETE ENGEL OLMAK İSTEDİ, VURULDU

Şilan S'nin darp edildiğini gören 46 yaşındaki Mustafa O. duruma müdahale etti. Şilan Ş.’nin şiddete uğramasına engel olmak isteyen Mustafa O., genç kızın ağabeyi Mustafa O. tarafından silahla vuruldu. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ağır yaralanan Mustafa O., hastaneye kaldırılırken, şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA