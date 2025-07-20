Bakan Fidan'dan Kritik 'Suriye' Temasları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Şeybani ve Barrack ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ülkenin güneyindeki durumla ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.
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