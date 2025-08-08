Türk Sinemasının Efsanesi Münir Özkul’un Eşi Umman Özkul Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Uzun zamandır kanserle mücadele ettiği belirtilen Umman Özkul’un vefatını, kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Güner Özkul paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir."

Kaynak: Haber Merkezi