Usta Oyuncu Gül Onat Kanserle Savaşıyor... İşte Son Hali

“Sihirli Annem” dizisindeki “Perihan Teyze” rolüyle hafızalara kazınan 71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat Duman, pankreas kanseriyle mücadelesine dair son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Hastane odasında çekilen bir fotoğrafına “Tedavi günleri” notunu ekleyen Onat, sağlık sürecine dair takipçilerini bilgilendirdi.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, tedavi sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Onat, süreci hem fiziksel hem de psikolojik yönleriyle ele alarak, benzer durumları yaşayanlara ilham veriyor.

HASTALIĞINI DUYURMUŞTU

Gül Onat, daha önce katıldığı “Aramızda Kalmasın” programında yaşadığı sağlık sorununu açık yüreklilikle anlatmıştı. Tedavi sürecine dair detayları paylaşan sanatçı, hastalığın teşhisinden ameliyat aşamasına kadar geçen süreci samimi bir dille aktarmıştı.

'ALLAH CAN DÜŞMANIMA VERMESİN'

Onat, ailesinde kanser öyküsü bulunduğu için yıllardır düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçtiğini belirtti. Sağlığını ihmal etmediğini ifade eden oyuncu, doktorların pankreasta ciddi bir sorun tespit etmesi üzerine ameliyat kararı alındığını dile getirdi.

Zorlu tedavi sürecinin kendisinde bıraktığı psikolojik etkileri ise şu sözlerle anlatmıştı: "Ne zaman öleceğim acaba diyorum. Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten."

AMELİYATI 8 SAAT SÜRDÜ

Onat, tedavi boyunca doktorların sürekli yanında olduğunu ve bu süreçte destek gördüğünü ifade etti. Hastalığın erken teşhis edilmesinin ne denli önemli olduğunun altını çizen sanatçı, takipçilerine “Düzenli kontrollerinizi aksatmayın" çağrısı yapmıştı.

