Türk Müziğinin Minik Serçesi'ydi: Sezen Aksu'nun Gerçek İsmini Görünce Çok Şaşıracaksınız! Meğer Yıllarca Herkesten Saklamış

Olağanüstü şarkı sözleri, besteleri ve dokunaklı şarkıları ile milyonlarca kişiyi hem ağlatan hem de güldüren Sezen Aksu'nun herkesten sır gibi sakladığı gerçek ismi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının kimlikteki ismini görünce şaşıp kalacaksınız.

İŞTE SEZEN AKSU'NUN SIR GİBİ SAKLADIĞI İSMİ...

Sezen Aksu'nun kimlikteki ismini görünce çok şaşıracaksınız. Yıllardır 'Minik Serçe' ve 'Sezen Aksu' ile tanınan ünlü sanatçının meğer gerçek ismi Fatma Sezen Aksu olduğu ortaya çıktı.

SEZEN AKSU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi fen öğretmeni Şehriban Hanım, babası matematik öğretmeni Sami Bey olan Fatma Sezen Yıldırım, 1954 yılının 13 Temmuz'unda Denizli Sarayköy'de dünyaya geldi. 3 yaşına kadar doğduğu yerde yaşadı. 3 yaşında İzmir'e, yıllar sonra "Kalbim Ege'de Kaldı" diyeceği yere taşındılar.

Çocuklarını disiplinli yetiştirmeyi isteyen Sami Bey ve Şehriban Hanım, Sezen'e karşı her zaman mesafeli olmaya çalışmışlardı. Ancak bu tutum bile daha küçücük yaşta herkesin ilgisini çekmeye çalışan Sezen'in yaramazlıklarına engel olamamıştı. Etrafındaki insanlar ona Cüce Bela diyordu. Her gün Konak-Köprü troleybüsünde şarkı söylüyor, haftada bir kez saçının rengini değiştiriyor, sıklıkla da intihara kalkışıyordu. O yıllarda, sonradan "Allah babama acıdı da şarkıcı oldum." dediği bir de takıntısı vardı: Dansöz olmak.

Üniversite de dahil olmak üzere tüm eğitim sürecini İzmir'de tamamladı. 1973 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girdi. 1974 yılının Kasım ayında Ali Engin Aksu ile evlenince okulu bıraktı.

