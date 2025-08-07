Jennifer Lopez'i Mağazaya Almayan Çalışan Hakkında Karar

Konser için geldiği İstanbul'da girmek istediği mağazaya, çok kalabalık olduğu için görevli tarafından alınmayan Jennifer Lopez'i içeri almayan güvenlik görevlisinin akıbeti belli oldu.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake'in olay olan İstanbul konseri sonrası bir dünya yıldızı daha megakentte fırtınalar estirdi. 90'lı yıllardan beri müzik sektöründe kendisine yer bulan Jennifer Lopez, İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ancak ünlü şarkıcının magazin gündemine damga vuran tek olay konseri değildi.

İstanbul'da bir AVM bulunan lüks mağazaya girmek isteyen 56 yaşındaki Jennifer Lopez, mağazanın güvenliği tarafından içerideki müşteri sayısının fazla olması nedeniyle içeriye alınmadı. Olay sosyal medyada çok konuşulurken, şarkıcıyı mağazaya almayan güvenlik görevlisi hakkında yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

NE KARAR VERİLDİ?

Sözcü'nün haberine göre, uyması gereken prosedürü uygulayan çalışanın bir yaptırımla karşı karşıya kalabilme ihtimali sosyal medyada tartışma konusu olurken, mağaza tarafının politikasını uygulayan güvenlik görevlisiyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunmadığı belirtildi. Firma yetkilileri, görevlinin yalnızca prosedürü uyguladığını ve bir kusur görülmediğini aktardı.

Kaynak: Sözcü

