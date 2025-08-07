Ünlü Model İfşa Etti! Siyasetçi Sevgilisinden Korkunç Şantaj

Geçen sene ABD'nin güzellik kraliçesi seçilen 25 yaşındaki Lindsey Langston, kan donduran bir açıklamada bulundu. Langston, eski sevgilisi olan siyasetçinin, kendisini müstehcen görüntülerini yayınlamakla tehdit ettiğini duyurdu,

Son Güncelleme:
Ünlü Model İfşa Etti! Siyasetçi Sevgilisinden Korkunç Şantaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artan siber suçlar dünyayı endişeye sürüklerken, özellikle teknoloji üzerinden cinsel suçların da yaygınlaşması kadınlara yönelik ciddi bir tehdit haline geldi. Her gün dünyanın birçok yerinde binlerce kadın sosyal medya üzerinden bu yönde tehdit ve şantajlara maruz kalmaya devam ediyor.

Son olarak geçen yıl ABD'nin güzellik kraliçesi seçilen 25 yaşındaki Lindsey Langston, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cumhuriyetçi siyasetçi Cory Mills hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Langston, Cory Mills ile aldatıldığı için ayrıldıklarını açıklarken, ünlü siyasetçinin ayrılık sonrası kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını açıkladı.

Ünlü Model İfşa Etti! Siyasetçi Sevgilisinden Korkunç Şantaj - Resim : 1

'HERKESE ZARAR VERİRİM'

Ünlü model, Cory Mills'in kendisini, cinsel ilişkiye girerken çekilen fotoğraf ve videolar ile çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit ettiğini anlattı. Çok büyük bir şantaja maruz kaldığını vurgulayan Langston, "Bana 'Gelecekte seninle olacak bütün erkeklere zarar veririm' dedi" şeklinde konuştu.

Lindsey Langston, Mills ile ilgili iddialarını, kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını yayımlayarak ispatlarken, Cumhuriyetçi siyasetçi ise olayla ilgili soruları yanıtlayarak, eski sevgilisinin tüm iddialarını yalanladı.

Ünlü Model İfşa Etti! Siyasetçi Sevgilisinden Korkunç Şantaj - Resim : 2

Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun"Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun"Magazin
Ava Giderken 'Avlandı'... Ünlü Milyoner, Katletmek İstediği Buffalo Tarafından ÖldürüldüAva Giderken 'Avlandı'... Ünlü Milyoner, Katletmek İstediği Buffalo Tarafından ÖldürüldüDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Tutuklu Fenomen Neslim Güngen’e Büyük Şok! Herkesin Konuştuğu İddiaya Avukatından İlk Yanıt Tutuklu Fenomen Neslim Güngen’e Büyük Şok!
Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun" Kayıp Arkadaşı İçin Yürek Yakan Sözler
Fenerbahçe'nin İstenmeyen Çocuğuydu: Güle Güle Cengiz Ünder! Transferini Resmen Duyurdular Güle Güle Cengiz Ünder!
Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak Beşiktaş'a 160 Milyon Euroluk Bomba Transfer!
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı