Ünlü Model İfşa Etti! Siyasetçi Sevgilisinden Korkunç Şantaj

Son dönemde artan siber suçlar dünyayı endişeye sürüklerken, özellikle teknoloji üzerinden cinsel suçların da yaygınlaşması kadınlara yönelik ciddi bir tehdit haline geldi. Her gün dünyanın birçok yerinde binlerce kadın sosyal medya üzerinden bu yönde tehdit ve şantajlara maruz kalmaya devam ediyor.

Son olarak geçen yıl ABD'nin güzellik kraliçesi seçilen 25 yaşındaki Lindsey Langston, bir süre ilişki yaşayıp ayrıldığı Cumhuriyetçi siyasetçi Cory Mills hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Langston, Cory Mills ile aldatıldığı için ayrıldıklarını açıklarken, ünlü siyasetçinin ayrılık sonrası kendisini tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını açıkladı.

'HERKESE ZARAR VERİRİM'

Ünlü model, Cory Mills'in kendisini, cinsel ilişkiye girerken çekilen fotoğraf ve videolar ile çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit ettiğini anlattı. Çok büyük bir şantaja maruz kaldığını vurgulayan Langston, "Bana 'Gelecekte seninle olacak bütün erkeklere zarar veririm' dedi" şeklinde konuştu.

Lindsey Langston, Mills ile ilgili iddialarını, kendisine gönderdiği tehdit mesajlarını yayımlayarak ispatlarken, Cumhuriyetçi siyasetçi ise olayla ilgili soruları yanıtlayarak, eski sevgilisinin tüm iddialarını yalanladı.

