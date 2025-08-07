Seda Bakan’dan Kaybolan Yakın Arkadaşı Halit Yukat İçin Yürek Burkan Sözler! "Lütfen Mucize Olsun"

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 3 gündür lüks teknesiyle kayıp olan Halit Yukay için sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı. "Lütfen bir mucize olsun" diyerek yardım çağrısında bulunan Bakan, eşi Ali Erel ve Halit Yukay ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Seda Bakan, yakın arkadaşı lüks yat üreticisi ve tasarımcısı Halit Yukay’ın kaybolmasının ardından sosyal medya hesabından duygusal paylaşım yaptı. Eşi Ali Erel ve Halit Yukay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Bakan, "Lütfen bir mucize olsun" notunu düşerek takipçilerinden destek istedi.

'Mazu Yachts' markasının kurucusu ve ünlü yat tasarımcısı olan Halit Yukay, 4 Ağustos günü "Graywolf" isimli lüks teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkmış, saat 15.10 sularında denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Genç iş insanı için aynı akşam arama çalışmaları başlatılmıştı. Kaybolduktan 1 gün sonra Marmara Adası açıklarında deniz üzerinde bulunan tekne parçalarının Yukay’ın lüks teknesine ait olduğu belirlenmiş ancak Yukay'a ulaşılamamıştı.

Halit Yukay ile uzun süredir arkadaş oldukları bilinen Seda Bakan, arama çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla yaptığı paylaşımda takipçilerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri ve gönüllü balıkçılar tarafından sürdürülen arama çalışmaları, hem karadan hem de havadan titizlikle devam ederken ünlü oyuncunun bu duygusal çağrısı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

