Sırra Kadem Basan Survivor Hikmet'ten Haber Var! İlk Kez Açıkladı

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yayınlanan, Tv8'in en fenomen projelerinden olan Survivor'da son sezonun dikkat çeken ismi Hikmet Tuğsuz, yarışmaya birden veda ederek herkesi şoke etmişti. Bu kararı, sunucu Murat Ceylan parkur alanında duyururken "Gördüğünüz gibi Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı, görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek" demişti.

Murat Ceylan, yarışmacının vedalaşmaya bile gelemediğini söyleyerek "Son dönemlerindeydi, maalesef bu nedenden biz de Hikmet’in bu isteğini kabul etmek zorunda kaldık" diye konuşmuştu. Survivor’a ani vedası sonrasında Tuğsuz’un hemen İngiltere’ye gittiği ortaya çıkmıştı.

UZUN ZAMAN SONRA AÇIKLADI

Çıkan haberlerin arkasından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hikmet Tuğsuz, “Ayağımın tozuyla Londra’ya değerli kardeşim Koca Hüseyin’in yanına geldim. Beş aydır üstümden çıkarmadığım, benim için çok kıymetli olan formayı ona hediye ediyorum” demişti.

Ani gidişi sonrası hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğuna dair iddialar gündeme gelen Hikmet Tuğsuz, bu kez Türkiye’ye dönüş tarihini paylaştı. Hikmet Tuğsuz, 14 Ekim tarihinde Türkiye'ye döneceğini söyledi.