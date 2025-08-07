Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gizem Karaca, kısa süre önce ilk kez anne oldu. Şimdi ise kızı Leyla Yaz’ın 40 günlük olmasının heyecanını paylaşan güzel oyuncu, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
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Son dönemin sevilen oyuncularından Gizem Karaca, özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Daha önce Eve Düşen Yıldırım, Şampiyon, Organik Aşk ve Ay Lav Yu Tuu gibi başarılı yapımlarda rol alan Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Çift, uzun süredir gözlerden uzak sakin bir hayat sürdürüyor.

Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı - Resim : 1

İLK ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Hamilelik sürecinde takipçileriyle samimi paylaşımlar yapan Gizem Karaca, geçtiğimiz ay kız bebeğini kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu, kızına ‘Leyla Yaz’ ismini verdiğini duyurdu.

Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı - Resim : 2

BEBEĞİNİN 40'I ÇIKTI

Oyuncu, sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla dışarıda çekilen fotoğraflarını paylaşarak, “40 çıkar biz de dışarı çıkar” notuyla anneliğin sevincini takipçileriyle paylaştı.

Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı - Resim : 3

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Gizem Karaca'nın '40' Heyecanı! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı Güzel Oyuncunun '40' Heyecanı