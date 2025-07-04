Anne Olan Gizem Karaca'dan Güldüren Paylaşım

İzmir'de doğal bir hayatı benimseyerek kariyerine ara veren oyuncu Gizem Karaca, günler önce ilk kez anne oldu. Ünlü oyuncu, doğumdan sonra dikkat çeken bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Anne Olan Gizem Karaca'dan Güldüren Paylaşım
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"Eve Düşen Yıldırım", "Emir'in Yolu" ve "Güzel Köylü" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturarak, geçtiğimiz yıllarda da İzmir'e yerleşti. Kariyerinde daha durgun bir döneme giren Gizem Karaca, İzmir'de her yiyeceklerini kendisinin ürettiği doğal bir hayat benimsedi.

Uzun yıllardır mutlu beraberlikleri süren çiftten bir süre önce bebek müjdesi geldi. 32 yaşındaki Gizem Karaca, 25 Haziran'da ilk bebeklerini İzmir'de dünyaya getirdi. Ünlü çiftin bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi. Çift, küçük kızlarına "Leyla Yaz" ismini verdiklerini duyurdu. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra doğumdan bir kare paylaşan oyuncu, daha sonra sessizliğe bürünmüştü.

Anne Olan Gizem Karaca'dan Güldüren Paylaşım - Resim : 1

'KISKANDIĞINI HİÇ BELLİ ETMİYOR'

Anne olmanın keyfini süren Gizem Karaca, sosyal medyadaki sessizliğini bozarak, Instagram hesabından bir fotoğraf yayımladı. Ünlü oyuncu, doğumdan günler sonra Kızı Leyla Yaz'ın beşiğinde yatan kedisini paylaştı. Gizem Karaca, paylaşımına "Birileri kıskandığını hiç belli etmiyor" notunu düşerek takipçilerini güldürdü.

Karaca'nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, bebeğin de yüzünü görmek istediklerini yazarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da bu yorumlara tepki gösterdi. Yeni doğmuş bir bebeğin fotoğraflarının sosyal medya platformları üzerinden paylaşılmasının çok olağan olduğu yorumları yapıldı.

Gizem Karaca'dan Bebeğiyle İlk Kare!Gizem Karaca'dan Bebeğiyle İlk Kare!Magazin
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