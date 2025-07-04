Yangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki Yağdı

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bir sosyal medya fenomeninin yangın alanı önünde verdiği poz tepkilere neden oldu. “Dumanları bulut sandım” savunması ise kamuoyunun öfkesini dindirmedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki Yağdı
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Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bir sosyal medya fenomeninin yangın alanı önünde poz vererek yaptığı paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler, duyarsızlık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Instagram hesabında yüz binlerce takipçisi bulunan fenomen, yangın bölgesinin hemen yakınında çektirdiği bir fotoğrafı "Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor, tıpkı bu an gibi" notuyla paylaştı. Görselde, arka planda yoğun dumanların yükseldiği ve ormanlık alanın yangınla mücadele eden ekiplerin çalışmalarına sahne olduğu görülüyordu.

Yangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki Yağdı - Resim : 1

Fotoğrafın yayılmasının ardından başta X (eski adıyla Twitter) ve Instagram olmak üzere birçok sosyal medya platformunda kullanıcılar, paylaşıma sert tepki gösterdi. Fenomenin olaya estetik kaygılarla yaklaşması, duyarsızlık ve sorumsuzlukla eleştirildi. Kısa sürede binlerce kullanıcı paylaşımı “şok edici” ve “saygısız” bulduğunu belirtirken, çok sayıda kişi fenomeni takip etmeyi bıraktı.

AÇIKLAMA YAPTI

Fenomen isim, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Olayın büyümesi üzerine açıklama yapan fenomen, yangın bölgesinde olduğunu fark etmediğini öne sürdü. “Ben dumanları bulut sandım, yangın olduğunu bilmiyordum” ifadelerini kullanan sosyal medya fenomeninin bu açıklaması da kamuoyundaki öfkeyi yatıştırmadı.

Yangın Bölgesinde Poz Skandalı: Sosyal Medya Fenomenine Tepki Yağdı - Resim : 2

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