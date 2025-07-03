Kurtlar Vadisi Oyuncusu Şekip Taşpınar Hayatını Kaybetti: Cenazesiyle İlgili Kahreden Detay Ortaya Çıktı

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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" rolüyle tanınan 56 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ABLASINI GÖRMEK İÇİN GİTMİŞ

Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar, eşinin iki gün önce Balıkesir’e ablasının yanına gittiğini ve Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini söyledi.

Oyuncunun eşi Berna Taşpınar, Datça’daki evinin önünde yaptığı açıklamada, "İki gün önce ablasının yanına Altınoluk’a gitmişti. Sabah saatlerinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Ben de Altınoluk’a geçiyorum. Cenazesi annesinin yanına defnedilecek" dedi. Ünlü oyuncunun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Altınoluk Mahallesi’nde toprağa verildi.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Vefatı sonrası Şekip Taşpınar'ın son sosyal medya paylaşımı da gündeme geldi. Taşpınar'ın Instagram hesabından paylaştığı karesine "O artık emekli, sanatçılıktan değil tabii ki önünde binlerce kez eğiliyorum devlet tiyatrosu" notunu düştüğü görüldü.

Eşini kaybeden Berna Taşpınar da sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. Taşpınar'ın paylaşımı şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi