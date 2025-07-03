Emekli Maaşına Yapılan Zammı Duyan Armağan Çağlayan Ateş Püskürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği Haziran ayı enflasyonu rakamları bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık 35,05 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

ZAM ORANINA İSYAN ETTİ

TÜİK’in açıkladığı bu rakamlara göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 16,67 olarak ortaya çıktı.

'ŞAHANE DENKLEM'

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, emekli maaş oranlarının belli olmasının ardından orana tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı X zerinden paylaşım yapan Armağan Çağlayan “Emekli maaşına 16.67 zam alan birisi kirasını 43,23 zam yaparak ödeyecek. Şahane denklem” sözleriyle tepki gösterdi.

'DOĞAL GAZI YÜZDE 25 ZAMLI ÖDEYECEK'

Çağlayan, paylaşımının altına “43 yıllık 16. 6 aylık değil mi? Gerçi olsa bile gene yanlışta” yorumun yapan bir kişiye “Evet birisi yıllık birisi 6 aylık. Ama ne fark eder ki? İsterseniz şöyle diyelim, 16.6 zam alan bir emekli, doğal gazı yüzde 25 zamlı ödeyecek?” yorumunu yaptı.

Çağlayan’ın tepkili paylaşımı altına sosyal medyada “Ocakta da yüzde 12 civarında yapmışlardı sanırım. Hoş rakamlar da doğru değil”, “Emekleyecek bile hal kalmadı, sürünüyoruz”, “Benim artık fiyat algım kalmadı sadece algım değil paramda kalmadı”, “Armağan bey, iste enflasyonun nasıl düştüğünü hesaplıyoruz, bu şekilde 4 seneye düşebilir” gibi yorumlar yapıldı.