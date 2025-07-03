Bu Kez Kural Bozdu! Acun Ilıcalı'dan Eşi Ayça Çağla Altunkaya'ya İlan-ı Aşk

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Son dönemde Fenerbahçe'nin Asbaşkanlığı görevinden ayrılmasıyla gündemde olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, spor yöneticiliği kariyeri ve İngiltere'de sahibi olduğu Hull City kulübüyle hüsrana uğrasa da özel hayatında mutluluğu yakalamış durumda. Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz ve Şeyma Subaşı ile yaptığı evlilikler sonrası Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Ilıcalı, 4 Eylül 2024'te dördüncü kez nikah masasına oturdu.

Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir törenle dünyaevine giren Ilıcalı, eşiyle mutlu beraberliğini gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada çok sık beraber paylaşım yapmayan çift, bu kez bir kural bozdu. 26 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan ünlü televizyoncu, eşine ilan-aşk etti.

'İYİ Kİ HAYATIMDASIN'

Paylaştığı mesajında Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya'ya "Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme" sözleriyle seslendi. Ilıcalı'nın mesajı sosyal medyada gündem olurken, paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Ilıcalı'nın uuzn zaman sonra ilk kez bu kadar mutlu göründüğü yorumları yapıldı.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde eğitim gören Altunkaya, eğitim yaşantısı boyunca amatör olarak basketbol takımında oynadı. Altunkaya, Acun Ilıcalı ile ilişkisinin ardından tanınmıştır.