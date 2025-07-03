Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen’i transfer etmek için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Osimhen için 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.