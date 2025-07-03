Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Geleceği belirsizliğini koruyan Osimhen için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı iddia edilmişti. Osimhen için Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Transfer sezonunun en çok konuşulan konularının başında gelen ve bonservisi Napoli’nin elinde bulunan Victor Osimhen’in geçeği merak konusu olurken, ortaya dikkat çeken bir Aziz Yıldırım iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen’i transfer etmek için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Osimhen için 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.
Osimhen’e eski takımı Galatasaray ve Al-Hilal’in teklif yaptığı iddia edilirken, yıldız ismin Fenerbahçe’ye kazandırılması için eski Başkan Aziz Yıldırım’ın Nijerya’daki bağlantılarını devreye soktuğu öne sürüldü.
Yıldırım’ın Osimhen için Nijerya Savunma Bakanı ile dahi iletişime geçtiği iddia edildi.