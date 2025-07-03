Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası

Geleceği belirsizliğini koruyan Osimhen için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı iddia edilmişti. Osimhen için Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Aziz Yıldırım
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Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası - Resim: 1

Transfer sezonunun en çok konuşulan konularının başında gelen ve bonservisi Napoli’nin elinde bulunan Victor Osimhen’in geçeği merak konusu olurken, ortaya dikkat çeken bir Aziz Yıldırım iddiası ortaya atıldı.

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Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası - Resim: 2

Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen’i transfer etmek için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Osimhen için 75 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtilmişti.

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Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası - Resim: 3

Osimhen’e eski takımı Galatasaray ve Al-Hilal’in teklif yaptığı iddia edilirken, yıldız ismin Fenerbahçe’ye kazandırılması için eski Başkan Aziz Yıldırım’ın Nijerya’daki bağlantılarını devreye soktuğu öne sürüldü.

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Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası - Resim: 4

Yıldırım’ın Osimhen için Nijerya Savunma Bakanı ile dahi iletişime geçtiği iddia edildi.

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