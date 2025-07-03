Hadise'den Şoke Eden Yeni İmaj! Gören Hemen 'Değiştir' Dedi, Eleştiri Yağdı

O Ses Türkiye’nin final bölümü sonrasında kendini tatile ışınlayan ve Maldivler’de verdiği pozlarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Hadise’nin radikal kararı göreni şoke etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Hadise'den Şoke Eden Yeni İmaj! Gören Hemen 'Değiştir' Dedi, Eleştiri Yağdı
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Şarkıları, sahne performansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı daha önce Esas Oğlan dizinin galasında bakıra boyattığı saçlarını sarıya döndürmüştü. Hadise üzerinden çok zaman geçmeden saçlarına öyle bir değişiklik yaptı ki gören inanamadı.

Hadise'den Şoke Eden Yeni İmaj! Gören Hemen 'Değiştir' Dedi, Eleştiri Yağdı - Resim : 1

SİYAH SAÇLARI ŞOKE ETTİ

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, siyah peruk ve cesur kombiniyle poz verdi.

Yeni imajıyla takipçilerini şaşırtan Hadise’ye sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bu Hadise değil gibi", "Stilini tanıyamadım", "Dekoltesinden tanıdım", "Kendini bu kadar değiştirme" gibi ifadelerle düşüncelerini paylaştı.

Hadise'den Şoke Eden Yeni İmaj! Gören Hemen 'Değiştir' Dedi, Eleştiri Yağdı - Resim : 2

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