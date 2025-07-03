Hadise'den Şoke Eden Yeni İmaj! Gören Hemen 'Değiştir' Dedi, Eleştiri Yağdı

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Şarkıları, sahne performansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı daha önce Esas Oğlan dizinin galasında bakıra boyattığı saçlarını sarıya döndürmüştü. Hadise üzerinden çok zaman geçmeden saçlarına öyle bir değişiklik yaptı ki gören inanamadı.

SİYAH SAÇLARI ŞOKE ETTİ

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, siyah peruk ve cesur kombiniyle poz verdi.

Yeni imajıyla takipçilerini şaşırtan Hadise’ye sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bu Hadise değil gibi", "Stilini tanıyamadım", "Dekoltesinden tanıdım", "Kendini bu kadar değiştirme" gibi ifadelerle düşüncelerini paylaştı.