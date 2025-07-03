'Diddy' Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme 'Tehlikeli' Dedi, Tahliye Talebini Reddetti

Rapçi Sean “Diddy” Combs’un kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, şiddet, seks ticareti ve rüşvet dahil birçok suçla yargılanan Combs’un kamu güvenliği açısından risk oluşturduğuna hükmetti. Suçlu bulunması durumunda Diddy’yi ömür boyu hapis bekliyor.

'Diddy' Davasında Yeni Gelişme: Mahkeme 'Tehlikeli' Dedi, Tahliye Talebini Reddetti
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ABD’de “Diddy” ya da “Puff Daddy” adıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs’un yargılandığı davada mahkeme, kefalet talebini reddetti. New York’taki federal mahkemede görülen davada Yargıç Arun Subramanian, Combs'un işlediği şiddet eylemlerine ilişkin sunulan delillerin “ikna edici ve yeterli” olduğunu belirterek, sanığın Brooklyn'deki federal hapishanede kalmaya devam etmesine hükmetti. Subramanian, “Sanığın tehlike arz etmediğini açık ve ikna edici kanıtlarla ortaya koyması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

Combs’un ceza planlaması için duruşma 9 Temmuz Salı günü, saat 14.00’te uzaktan gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Combs, 16 Eylül 2024’te seks ticareti, adam kaçırma, zorla çalıştırma, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, “Freak Offs” adlı partilerde bireylerin rızaları dışında cinsel ilişkilere zorlandıkları, Combs’un baskı, tehdit ve şiddet içeren yöntemlerle nüfuzunu kötüye kullandığı detaylı şekilde yer almıştı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Combs’un evinde yapılan aramalarda çok sayıda yasa dışı maddeye ulaşıldığı ve tanıklarla mağdurlara rüşvet teklifinde bulunduğu da iddianamede vurgulandı. Tüm bu suçlamaları reddeden Combs, Manhattan’daki federal mahkemede kendisini savunmuştu. Ancak mahkeme, eldeki delillerin ağırlığı ve kamu güvenliği açısından oluşturduğu risk nedeniyle kefaletle serbest bırakılma talebini kabul etmedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS GÜNDEMDE

Combs’un suçlu bulunması halinde en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezası alması gündemde. Kamuoyu ve müzik endüstrisi, davanın sonucunu merakla bekliyor.

Diddy Davasında Şoke Eden Detay! Hamburgeri Böyle Yiyormuş... Mahkeme Üyelerinin Midesi BulandıDiddy Davasında Şoke Eden Detay! Hamburgeri Böyle Yiyormuş... Mahkeme Üyelerinin Midesi BulandıMagazin

Kaynak: AA

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