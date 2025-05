Diddy Davasında Şoke Eden Detay! Hamburgeri Böyle Yiyormuş... Mahkeme Üyelerinin Midesi Bulandı

ABD'yi dehşete düşüren Diddy davasının duruşmaları devam ediyor. Uluslararası seks kaçakçılığı, fuhuşa zorlama ve cinsel istismar gibi birçok suçlamayla yargılanan ünlü rapçinin davasında New York Manhattan'da tanık kürsüsüne birçok isim çıktı. Son duruşmada Diddy'nin eski yardımcıları da tanık olarak mahkemede ifade verdi.

Şimdiye kadar mahkemede Diddy'nin şiddet eğilimli davranışları hakkında ifadeler duyulurken, bu kez yeme alışkanlığı hakkında anlatılan bir olay dikkat çekti. Rapçinin neredeyse her şeyi elma püresiyle yediği belirtildi. Hatta çizburgerini de alışılmış ketçap ve hardal kombinasyonu yerine elma püresi ile doldurduğu öğrenildi.

KREDİ KARTI NELER İÇİN KULLANILIRDI?

Diddy'nin eski çalışanı George Kaplan, savunma avukatı Marc Agnifilo'ya karşı konuşurken, personelin Diddy'nin her istediğini almak için kredi kartını kullandığından bahsetti. Kaplan, seks partilerinde kullandığı bebek yağından yat kiralamaya kadar talep ettiği her şeyi satın almak için bu kartı kullandıklarını söylerken, Agnifilo kredi kartıyla lüks harcamalar dışında başka neler satın aldıklarını sordu.

Kaplan'ın "Elma püresi" diye yanıt vermesine şaşıran Agnifilo'nun sorusu üzerine Kaplan, "Bay Combs (Diddy) elma püresini çok sever ve birçok şeyin yanında ya da üstünde yer. Çizburger de bunlardan biri" diye yanıt verdi. Mahkeme üyeleri bu ifade karşısına şaşkınlığını gizleyemezken, bir kişinin de öğürme hareketi yaptığı görüldü.

Diddy'nin kartıyla yapılan her alışverişin kaydını tutmasının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Kaplan, "Onun dünyası Dünya kadardı. Dünyanın her yerinde iş yapıyordu. Açıkçası her şeyin nereden geldiğini bildiğini düşünmek gerçekçi değil" dedi.

'ELMA PÜRESİ STOKLARDIK'

Diddy'nin davasında elmalar, yalnızca geçen hafta içinde iki kez gündeme geldi. Bir öndeki duruşmada ünlü rapçinin eski asistanı David James, Diddy için çalıştığı dönem hakkında konuşurken onun alışılmadık taleplerini anlattı. Ketçabı örnek gösteren James, Diddy'nin İngiltere'ye giderken Amerikan ketçabı ile seyahat ettiğini ve İngiliz domates sosunun aynı olmadığına inandığını söyledi.

İki gün sonra Kaplan'ın ifadesini destekleyen James, mahkemeye Diddy'nin elma püresine olan düşkünlüğü nedeniyle elma püresi stoklaması gerektiğini de anlattı.