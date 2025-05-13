Müzik Sektörünün 'Epstein'i Diddy Hakim Karşısında... İşte Kan Donduran Partilerde Yaşananlar

ABD müzik piyasasının en güçlü isimlerinden ünlü rapçi ve prodüktör Diddy (Sean Combs), geçtiğimiz yıldan beri hakkında ortaya atılan korkunç suçlamalarla dünya gündeminden düşmüyor. "Müzik dünyasının Epstein'i" denilen Diddy, insan kaçakçılığı, sistematik cinsel saldırı, çocuk istismarı, şiddet ve tehdit gibi pek çok suçlamayla tutuklanmasının ardından sonunda hakim karşısına çıktı. Çok sayıda tanığın bulunduğu mahkemede Diddy hakkında söylenenler dehşete düşürdü.

ABD'nin New York kentinde görülen duruşmada ünlü rapçinin, devamlı uyuşturucu kullanılan ve şiddet ile istismarın dahil olduğu seks partileri gündeme geldi. Diddy'nin, günlerce süren partilerinde kadınları cinsel ilişkiye zorladığı ve rapçinin yaşananlar videoyla kaydettiği belirtildi. Ayrıca Diddy'nin bir kız arkadaşının kafasına bastığı, başka bir kadını balkon korkuluklarından aşağı sarkıttığı da ifade edildi.

'MÜVEKKİLİM ŞİDDET FAİLİ OLABİLİR'

Ünlü rapçinin partilerine katılmayan kadınları da tehdit edip ağır şiddet uyguladığı söylenirken, Diddy'nin avukatlarının savunması dikkat çekti. Avukatlar, "Müvekkilimiz bazı kız arkadaşlarını darp etmiş olabilir ama fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlamalarını reddediyoruz" dedi.

Eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura'nın Diddy tarafından maruz bırakıldığı sistematik şiddeti anlatması ve kadını 2016 yılında bir otel koridorunda yerlerde sürükleyerek darp ettiği görüntülerin ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Diddy, insan kaçakçılığı ve fuhuş suçlamalarından suçlu bulunursa müebbet hapis talebiyle yargılanacak.

PARTİLERE KATILAN ESKORT İFADE VERDİ

Duruşmada ifade veren ve rapçinin partilerine katıldığı bilinen erkek eskort Daniel Phillip, her partiye katıldığında yaklaşık 5 bin dolar kazandığını söyledi. Phillip, Diddy'nin kendisini Cassie Ventura ile ilişkiye girmeye zorladığını da söyledi. Rapçinin onlar ilişkiye girerken onları izlediği de mahkemede dile getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi