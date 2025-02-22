Hapisteki Diddy'ye Bir Şok Daha! Avukatı Çekildi

Ünlü rapçi Diddy hakkında açılan cinsel istismar davasında bir gelişme yaşandı. Rapçinin avukatı, "hiçbir koşul altında görevini etkin bir şekilde yapamayacağı" gerekçesiyle davadan çekildi.

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Hapisteki Diddy'ye Bir Şok Daha! Avukatı Çekildi

ABD’nin en ünlü rapçilerinden olan müzik yapımcısı Diddy hakkında açılan cinsel istismar davasında rapçinin avukatı davadan çekildiğini açıkladı. Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık sürerken, avukatlarından Anthony Ricco, devam edemeyeceğini belirterek davadan çekilme talebinde bulundu.

'HİÇBİR KOŞUL ALTINDA YAPAMAM'

Diddy'nin avukatı Ricco açıklamasında, “Sean Combs'a (Diddy) mahkemenin beklediği yüksek düzeyde hukuki temsil sağlamış olmama rağmen, hiçbir koşul altında Combs'un avukatlığını etkin bir şekilde yapmaya devam edemem” dedi.

Hapisteki Diddy'ye Bir Şok Daha! Avukatı Çekildi - Resim : 1

ABD'li rapçi cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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