Fatih Terim'den Eşinin Doğum Gününde Romantik Paylaşım

Ünlü teknik adam Fatih Terim, eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. "Hayatımda senin izlerini görüyorum" diye yazan Terim'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Fatih Terim'den Eşinin Doğum Gününde Romantik Paylaşım

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab’ın teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim’in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Terim, eşinin doğum günü için yazdığı mesajda, "21 Şubat, 1960’tan beri takvimin en güzel günlerinden biri" ifadelerini kullandıı. 1982 yılında evlendiği eşine yazdığı uzun mesajda, "Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum" diye yazdı.

Fatih Terim, paylaşımında, "İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor" ifadeleriyle eşiyle yaşadıkları zor anları ve birlikte aştıkları zorlukları vurguladı. "Gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız ve can kızlarımızın canları" sözleriyle de ailesine olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Ünlü teknik adamın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Terim'in paylaşımı şöyle:

Fatih Terim'den Eşinin Doğum Gününde Romantik Paylaşım - Resim : 1

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