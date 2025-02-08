Ünlü Rapçi Diddy'nin Dosyası Kabarıyor! Çocuğa Cinsel Saldırıdan Yeni Dava

"Bad Boy Records" müzik şirketinin sahibi ABD'li rapçi Diddy, geçtiğimiz yıldan beri hakkında ortaya atılan korkunç suçlamalarla gündemden düşmüyor. "Cinsel saldırı, çocuk istismarı, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan rapçi hakkındaki davalara bir yenisi daha eklendi.

GECE KULÜBÜNDE UYUŞTURDU

Yeni mahkeme dosyasına göre Diddy, 2012 yılında 17 yaşında olan davacı "John Doe" adlı mağdura New York'taki bir gece kulübünde uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulundu. John Doe, Diddy'nin özel masasına davet edildiğini, kendisine uyuşturucu içeren alkol verildiğini ve daha sonra "bilincini ve bedeninin kontrolünü kaybettiğini" belirtti.

Diddy'nin avukatı suçlamalara yönelik yaptığı açıklamada, "Mahkemede gerçek ortaya çıkacak. Müvekkilim hiçbir zaman kimseye, erkek veya kadın, yetişkin veya çocuk, cinsel saldırıda bulunmadı veya insan ticareti yapmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

55 yaşındaki ünlü rapçi, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "freak offs" adlı ünlü partilerinde aralarında reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Diddy hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: İHA