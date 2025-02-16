Diddy ve Jay-Z Hakkındaki İstismar Davasında Flaş Gelişme

ABD'nin en ünlü rapçilerinden ve müzik sektörünün de en güçlü yapımcılarından olan Diddy, hakkındaki korkunç suçlamalarla aylardır gündemden düşmüyor. "Seks ticareti, insan kaçırma, cinsel saldırı, rüşvet, darp, şantaj" suçlarından New York'ta tutuklu bulunan Diddy hakkındaki bir dava gerçi çekildi.

Diddy ve yakın arkadaşı rapçi Jay-Z'nin, 13 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açan kadın geri adım attı. İsmini açıklamak istemeyen davacının avukatları tarafından mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtilen belgede, davadan vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadığı ifade edildi.

Diğer yandan Jay-Z, söz konusu kararı "zafer" olarak nitelendirerek "Asılsız, uydurma ve korkunç olan bu iddialar çürütüldü. Bu dava en başından beri dayanaksızdı ve hiçbir yere varmayacaktı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Aralık 2024'te "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan Diddy ile arkadaşı Jay-Z'ye, 2000'de o dönem 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide o dönem 13 yaşında olan davacının, Diddy ve Jay-Z tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA