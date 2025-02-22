Danla Bilic Rapçi Çakal'la Neden Ayrıldıklarını İlk Kez Açıkladı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, 2023 yılında rapçi Emirhan Çakal ile başlayan ilişkisini, 2024'ün ilk aylarında sonlandırmıştı. Çiftin ayrılığının nedeni uzun süre bilinmezken, Bilic, YouTube programında eski aşkıyla neden ayrıldıklarını açıkladı.

"BİRBİRİMİZİ MUTLU EDEMEDİK"

Danla Bilic, aralarında 10 yaş fark olduğunu söyledi ve "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim." diyerek ayrılık kararını nasıl aldıklarını anlattı.