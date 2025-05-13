Trump'ın Orta Doğu Turunda Kriz: Gazetecilerden Tepkiler Çığ Gibi

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu gezisini takip etmek için başkanlık uçağı Air Force One'a Associated Press (AP), Bloomberg News ve Reuters ajanslarına ait gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi.

'KAYGI VERİCİ'

WHCA'nın yaptığı açıklamada, bu durumun "kaygı verici" olduğu ifade edilerek, "Bu ajansların haberleri, her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna ve milyonlarca okuyucuya hızla ulaştırılıyor, böylece herkesin başkanla ilgili gelişmelere eşit şekilde erişimi sağlanıyor. Bu değişiklik, ülkelerinin liderinin ne yaptığını hemen öğrenmeyi hak eden her ABD vatandaşına yapılmış bir haksızlıktır" denildi.

ARTIK BEYAZ SARAY BELİRLEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Buna göre, Amerikan medyasının, başkanın kamuya açık etkinliklerini takip etme görevinin rotasyonu artık Beyaz Saray tarafından belirlenecek. Reuters, AP ve Bloomberg ise yaptıkları ortak açıklamada, ABD hükümetinin Trump’a erişim sağlayan haber ajanslarının sayısını kısıtlama girişimlerine karşı çıktıklarını belirtti.

Kaynak: AA